الدولار يتراجع في بداية تعاملات الأسبوع

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افتتح الأمريكي تداولات الأسبوع على تراجع، بعد وصوله لمستويات 110.70 خلال الأسبوع الماضي، ليهبط الدولار اليوم إلى 108.380 بنسبة هبوط بلغت 0.32%.

وارتفع سعر زوج إلى 1.0082 بنسبة ارتفاع وصلت إلى 0.43%، بينما تشير التوقعات لارتفاع قوي في تضخم منطقة اليورو مع استمرار أزمة الطاقة الخانقة.

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من ناحية أخرى، ينتظر السوق هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكي يوم الثلاثاء، كما ينتظر، يوم الجمعة، بيانات التضخم لمنطقة اليورو.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه البيانات على اتجاهات الأسواق لو جاءت بيانات التضخم الأمريكية أضعف من المتوقع بهبوط يصل إلى 8.1% من 8.5% المسجلة الشهر الماضي بفضل تراجع أسعار البنزين.