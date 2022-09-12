بالفيديو.. الخطوط السعودية تدشن شعار «نيوم» على طائراتها ليطوف العالم

تواصل – فريق التحرير:

دشنت الخطوط الجوية السعودية شعار «نيوم» على إحدى طائراتها لتطوف به حول العالم، بهدف التعريف بالمشروع.

وبحسب المصدر ذاته، فإن السعودية هي أول ناقل جوي تشغل رحلات جوية من مطار نيوم وإليه لتسهيل عملية التنقل للموظفين والشركاء والمستثمرين.

شراكة متميزة

وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة بين “نيوم” والخطوط السعودية، التي يتطلع كلا الطرفين إلى تحقيق العديد من المخرجات والإنجازات سويًا.

يشار إلى أن “نيوم”، أعلنت في مايو الماضي شراكتها الاستراتيجية مع “الخطوط السعودية” لتسيير رحلات دولية منتظمة من مطار خليج نيوم إلى وجهات مختارة، وإطلاق الخدمات التجارية عبر مطار خليج نيوم، الذي يمتاز بموقعه الإستراتيجي على مفترق 3 قارات؛ وذلك لتسهيل عملية تنقل الموظفين والشركاء والمستثمرين من المطار وإليه؛ تلبية لمتطلبات التطور المستمر الذي يشهده المشروع.

ويعمل مشروع نيوم ضمن مناطق اقتصادية خاصة تخضع لسيادة واقتصاد المملكة من النواحي الأمنية والدفاعية والتنظيمية، مع تطوير تشريعات اقتصادية خاصة بمنطقة المشروع تحقق أفضل مفاهيم حوكمة المناطق الاقتصادية في العالم، لتكون نيوم أحد أهم نقاط الجذب عالمياً.

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