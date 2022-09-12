بالفيديو “الفوزان” يوجه نصيحة غالية: أصلح من نفسك ولو فسد الناس

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وجه الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، نصيحة غالية للجميع بأن يصلح الإنسان من نفسه ولو فسد الناس.

وأوضح في مقطع فيديو منشور على حسابه في “تويتر”، أنه على الإنسان أن يصلح من نفسه ولو فسد الناس، وأن ينشغل بكل ما من شأنه أن يصلح حاله ويقربه من الله عز وجل.

“يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم”

واستشهد بقول الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم”، مبينًا بأن قول الله تعالى عيكم أنفسكم، إنما دل على ألا ينازع الإنسان غيره في مأكل ولا مشرب ولا حاجة من حوائج الدنيا، وإنما ينشغل بصلاح حال نفسه.

المُسلم الذي يَسلم الناس من كلامهِ وقولهِ وفعلهِ

وأكد أن المُسلم الذي يَسلم الناس من كلامهِ وقولهِ وفعلهِ هو الذي يسلم المسلمون من لسانه فلا يغتابهم ولا يتكلم فيهم بسوء، وأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ” الْمُسْلِم مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِ وَيَدهِ”، أي سلموا من لسانه فلا يتكلم فيهم بسوء، ولا يغتابهم ولا يسبهم ولا يؤذيهم، في إشارة إلى الغيبة والنميمة.

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وأضاف أن معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، “سلم المسلمون من لسانه ويده”، أي لا يشتم أحدًا، وأن يصون لسانه عن أعراضهم فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.

وأكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بقوله: “سلم المسلمون من لسانه ويده”، أن يكون جميع المسلمين منه في خير، فلا يشتم أحدًا، ولا يقتل أحدًا، ولا يمشي في ما يضر أحدًا من المسلمين، ولا يستعمل يده إلا فيما أباح الله وأمر.