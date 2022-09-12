بعد بريطانيا وألمانيا.. هولندا تدعو مواطنيها إلى ترشيد “الاستحمام” لهذا السبب

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أطلقت حكومة هولندا حملة تهدف إلى تقليص مدة الاستحمام لخمس دقائق فقط من أجل توفير الطاقة، لكن هذا الأمر لا يحظى بتأييد كافة السكان.

فيما تحاول الحكومة الهولندية الآن، إقناع مواطنيها التوفير خلال استخدام المياه الساخنة؛ في حين قالت كارلا جنرالال، البالغة من العمر 37 عامًا، إن ارتفاع قيمة فواتير الطاقة والنقص المحتمل كان محفزًا لها بدرجة كافية.

وقالت: “الآن أستحم خلال خمس دقائق. وفقط مرة واحدة في الشهر، حسب ما نقلت “الراي” عن ” صحيفة وول ستريت جورنال.

أجهزة توقيت للتحفيز

من ناحيتها، وزعت السلطات المحلية في إحدى المقاطعات الشمالية الشرقية من هولندا، أجهزة توقيت رملي مدته 5 دقائق، على السكان؛ لتحفيزهم على توفير المياه الساخنة.

وفي السياق ذاته، ، قالت ثيا ديركس، وهي صحفية تقيم في أمستردام، إنها حاولت دائما الحد من استهلاكها للطاقة، لذلك تستحم فقط مرة واحدة في الأسبوع ولا يستغرق ذلك أكثر من 5 دقائق.

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أما العالم رينت جان رينيس، الذي يعمل مع الحكومة الهولندية كمستشار في عملية إقناع المواطنين بتوفير الطاقة، فقد أشار إلى أن السكان يحبون توفير المال والاهتمام بالبيئة، لكنهم ينظرون بارتياب إلى طلبات الحكومة، وعادة لا يقدمون تضحيات شخصية دون سبب وجيه.