الرئيس الأوكراني: كييف ليست مستعدة للمفاوضات مع موسكو الآن

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أن كييف ليست مستعدة للمفاوضات مع موسكو في الوقت الحالي.

أوكرانيا مستعدة للتفاوض بشرط

وأوضح أن بلاده لن تتفاوض مع الروس الآن وأنه لا يرى أي استعداد لديهم للتعامل بإيجابية، مؤكدًا أن أوكرانيا مستعدة للتفاوض مع روسيا لكن بعد أن توقف الحرب وتسحب قواتها.

وأضاف أن أوكرانيا تحتاج إلى دفاعات كافية مضادة للصواريخ لحماية شعبها وأرضها وكذلك أوروبا، وأنه لم يكن بمقدور بلاده استعادة مناطق في أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي.

روسيا تهاجم البنية التحتية الحيوية

وأكد أن القوات الروسية هاجمت البنية التحتية الحيوية دون وجود أي منشآت عسكرية، وأن روسيا هي المسؤولة عن الانقطاع الكامل للكهرباء شرقي أوكرانيا، مشيرًا إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق خاركيف وسومي وبولتافا ودنيبروبتروفسك وجزئيًا عن دونيتسك، وأن العمل جارٍ على استعادة الكهرباء لتشغيل الأنظمة الحيوية وخصوصًا المستشفيات.

الحرب مصدر قلق لسنوات

فيما كشف وزير الدفاع الأوكراني، أن بلاده تحتاج تأمين الأراضي التي استعادتها وذلك تحسبًا لهجوم مضاد روسي محتمل، مؤكدًا أنه رغم ما استعادوه من أراضٍ إلا أنه يجب أن يقلقوا، لأن هذه الحرب مصدر قلق لسنوات.

وقال حاكم خاركيف الأوكراني: إن روسيا استهدفت البنية التحتية المدنية ما أدى لانقطاع الكهرباء والمياه عن مناطق عدة.

القوات الروسية تترك مواقعها وتفر

وأشارت قيادة الأركان الأوكرانية، إلى أن هجومها في خاركيف مستمر والقوات الروسية تترك مواقعها وتفر باتجاه لوجانسك وروسيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم أوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي.

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