الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. الخطوط السعودية تدشن شعار «نيوم» على طائراتها ليطوف العالم
بالفيديو “الفوزان” يوجه نصيحة غالية: أصلح من نفسك ولو فسد الناس
كيف اعتمد العرب قديمًا على الألوان في تمييزهم للمواسم؟.. الزعاق يوضح
الرئيس الأوكراني: كييف ليست مستعدة للمفاوضات مع موسكو الآن
بهذا المبلغ.. «صندوق الاستثمارات» أبرز المرشحين للفوز بامتياز أشهر محلات القهوة
خدمة اليوم.. 7 خطوات تُمكّنك من إلغاء المواعيد الطبية

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

خدمة اليوم.. 7 خطوات تُمكّنك من إلغاء المواعيد الطبية

خدمة اليوم.. 7 خطوات تُمكّنك من إلغاء المواعيد الطبية

خدمة اليوم.. 7 خطوات تُمكّنك من إلغاء المواعيد الطبية
٠٧:٣١:١٢ ص، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إلغاء المواعيد الطبية، حيث أوضحت وزارة الصحة أن الخدمة توفر إمكانية إلغاء المواعيد للمستفيد وللأفراد التابعين له في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات المحول إليها من خلال الموقع الإلكتروني لنظام موعد، بالإضافة إلى تطبيق “موعد” المتوفر من خلال المتاجر الإلكترونية، وذلك عن طرق عدد من الخطوات والشروط:

* الخطوات:

1 – ادخل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.

2 – ادخل على صفحة دليل الخدمات الإلكترونية، ومن ثم اختر “خدمات الأفراد”.

3 – اضغط على خدمة موعد.

4 – سجل الدخول على الخدمة باستخدام كلمة السر واسم المستخدم.

5 – بعد الدخول على النظام، ابحث عن الموعد المطلوب.

6 – حدد الموعد المطلوب، والغه، مع ملاحظة أن المستفيد يستطيع إلغاء الموعد في المستشفيات قبل 24 ساعة من الموعد، وللمراكز الصحية قبل 6 ساعات من الموعد.

7 – تصلك رسالة تأكيدية بإلغاء الموعد.

* المتطلبات:

1 – وجود حساب بموقع “أبشر”.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “011 212 5555 – 937 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 8 خطوات لإعادة جدولة المواعيد الطبية

 

الكلمات الدلالية:
إلغاء المواعيد الطبية تطبيق موعد خدمة اليوم وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
توضيح مهم من «سكني» بخصوص شروط الاستحقاق

توضيح مهم من «سكني» بخصوص شروط الاستحقاق

١٢:١٢ م، الخميس، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
ترقب لإعلان المرشحين للوظائف التعليمية

ترقب لإعلان المرشحين للوظائف التعليمية

٠٧:٤٩ ص، الخميس، ١٣ يونيو ٢٠١٩
«المخلوع صالح» يناشد الكويت «للمصالحة مع المملكة» (فيديو)

«المخلوع صالح» يناشد الكويت «للمصالحة مع المملكة» (فيديو)

٠١:٥٥ م، السبت، ١٠ ديسمبر ٢٠١٦
جدة.. وافدان يُبلغان الشُرطة بعد خروج آلاف الريالات من صراف آلي بالخطأ

جدة.. وافدان يُبلغان الشُرطة بعد خروج آلاف الريالات من صراف آلي بالخطأ

٠٦:٥٨ م، الأثنين، ٢٤ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *