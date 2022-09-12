خدمة اليوم.. 7 خطوات تُمكّنك من إلغاء المواعيد الطبية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إلغاء المواعيد الطبية، حيث أوضحت وزارة الصحة أن الخدمة توفر إمكانية إلغاء المواعيد للمستفيد وللأفراد التابعين له في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات المحول إليها من خلال الموقع الإلكتروني لنظام موعد، بالإضافة إلى تطبيق “موعد” المتوفر من خلال المتاجر الإلكترونية، وذلك عن طرق عدد من الخطوات والشروط:

* الخطوات:

1 – ادخل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.

2 – ادخل على صفحة دليل الخدمات الإلكترونية، ومن ثم اختر “خدمات الأفراد”.

3 – اضغط على خدمة موعد.

4 – سجل الدخول على الخدمة باستخدام كلمة السر واسم المستخدم.

5 – بعد الدخول على النظام، ابحث عن الموعد المطلوب.

6 – حدد الموعد المطلوب، والغه، مع ملاحظة أن المستفيد يستطيع إلغاء الموعد في المستشفيات قبل 24 ساعة من الموعد، وللمراكز الصحية قبل 6 ساعات من الموعد.

7 – تصلك رسالة تأكيدية بإلغاء الموعد.

* المتطلبات:

1 – وجود حساب بموقع “أبشر”.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “011 212 5555 – 937 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 8 خطوات لإعادة جدولة المواعيد الطبية