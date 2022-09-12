الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. الخطوط السعودية تدشن شعار «نيوم» على طائراتها ليطوف العالم
بالفيديو “الفوزان” يوجه نصيحة غالية: أصلح من نفسك ولو فسد الناس
كيف اعتمد العرب قديمًا على الألوان في تمييزهم للمواسم؟.. الزعاق يوضح
الرئيس الأوكراني: كييف ليست مستعدة للمفاوضات مع موسكو الآن
بهذا المبلغ.. «صندوق الاستثمارات» أبرز المرشحين للفوز بامتياز أشهر محلات القهوة
خدمة اليوم.. 7 خطوات تُمكّنك من إلغاء المواعيد الطبية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الأرصاد”: يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

“الأرصاد”: يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

“الأرصاد”: يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
٠٧:٢٦:٤١ ص، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

حركة الرياح

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي تصل إلى 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضًا:

تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الإثنين

الكلمات الدلالية:
الأتربة والغبار الأرصاد السحب الرعدية ورياح نشطة جازان حالة الطقس عسير

مواد ذات صلة

المزيد
تحليق مُكثف لطائرات التحالف في أجواء العاصمة صنعاء

تحليق مُكثف لطائرات التحالف في أجواء العاصمة صنعاء

١١:٣٥ ص، الأحد، ٣١ مايو ٢٠١٥
لليوم الثاني.. الإحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة بـ 47 درجة مئوية

لليوم الثاني.. الإحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة بـ 47 درجة مئوية

١٠:٠٧ ص، الخميس، ٢١ يوليو ٢٠٢٢
«ولي العهد» أمام الأمم المتحدة: المملكة دعمت اللاجئين بـ139 مليار دولار أمريكي

«ولي العهد» أمام الأمم المتحدة: المملكة دعمت اللاجئين بـ139 مليار دولار أمريكي

١١:٠٢ م، الأثنين، ١٩ سبتمبر ٢٠١٦
«كفاءة الطاقة»: استخدام مُثبت السرعة يُقلّل استهلاك الوقود

«كفاءة الطاقة»: استخدام مُثبت السرعة يُقلّل استهلاك الوقود

٠٣:٣٨ م، الأثنين، ١٩ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *