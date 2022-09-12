“الأرصاد”: يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

حركة الرياح

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي تصل إلى 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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