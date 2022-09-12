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كيف اعتمد العرب قديمًا على الألوان في تمييزهم للمواسم؟.. الزعاق يوضح
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كيف اعتمد العرب قديمًا على الألوان في تمييزهم للمواسم؟.. الزعاق يوضح

كيف اعتمد العرب قديمًا على الألوان في تمييزهم للمواسم؟.. الزعاق يوضح

كيف اعتمد العرب قديمًا على الألوان في تمييزهم للمواسم؟.. الزعاق يوضح
٠٨:١١:٤٣ ص، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح  الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، أن العرب قديمًا استخدموا الأرقام للعد والألوان للوصف، فكان للألوان دور أساس في التعرف إلى المواسم وتسميتها.

وضرب الزعاق مثلاً بتسمية المربعانية، لأن مدتها 40 يومًا، وموسم “اصفري” سمي بذلك لاصفرار أوراق الأشجار، و”لزيرق” لزرقة الأجساد، و”لحيمر” لحمرة وجه السماء.

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الألوان الرئيسة

الأزرق والأحمر والأصفر، هي ألوان رئيسة طبيعية، استخدمها العرب القدامى، لوصف المواسم، وطبيعة الجو، وكذلك أشياء أخرى في الحياة.

وأضاف الزعاق أن التحية بين العرب في اللغة الدارجة هي “شلونك”، معللا أن اللون يعتبر علامة فارقة تدل على الحالة الصحية للإنسان.

وفي زمن الأمراض المتفشية، كما تابع الزعاق، كان الشخص المريض يعرف من لون جسده، وهو يمر بـ3 مراحل من الألوان:

الأحمر والأصفر والأزرق.

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استخدام الألوان العرب العرب القدماء العرب قديما خالد الزعاق مواسم السنة

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