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شاهد.. أمطار غزيرة شرق الليث
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شاهد.. أمطار غزيرة شرق الليث

شاهد.. أمطار غزيرة شرق الليث

شاهد.. أمطار غزيرة شرق الليث
٠٣:٠٠:٥١ ص، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة شرق الليث بمنطقة مكة المكرمة، مساء أمس الأحد.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “طقس الغربية”، عبر “تويتر”، هطول أمطار غزيرة شرق الليث، خلال الساعات القليلة الماضية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

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