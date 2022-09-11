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نصيحة مهمة لمرضى «السكري»: انتبهوا جيدًا لصحة الأسنان
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نصيحة مهمة لمرضى «السكري»: انتبهوا جيدًا لصحة الأسنان

نصيحة مهمة لمرضى «السكري»: انتبهوا جيدًا لصحة الأسنان

نصيحة مهمة لمرضى «السكري»: انتبهوا جيدًا لصحة الأسنان
٠٢:٥١:٤٤ ص، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الغرفة الاتحادية لأطباء الأسنان في ألمانيا من خطورة مرض السكري على الأسنان والمشاكل الصحية المتعلقة بها.

وأوضحت أن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بالتهاب دواعم السن؛ لأن ارتفاع مستوى السكر بالدم يساعد على تكاثر البكتيريا والمواد المسببة للالتهابات في الفم.

وأضافت الغرفة أن أعراض التهاب دواعم السن تتمثل فيما يلي:

– التهاب الغشاء المخاطي المبطن للفم

– تراكم الجير على الأسنان

– نزيف اللثة وانحسار اللثة

– اضطرابات سريان الدم التي تؤدي إلى تدهور تماثل الجروح للشفاء.

وأكدت الغرفة على أهمية استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب لإنقاذ الأسنان من التخلخل والتساقط.

ونصحت الغرفة للوقاية من الإصابة بالتهاب دواعم السن، بأهمية ضبط مستوى السكر بالدم والعناية الجيدة بالأسنان مع الإقلاع عن التدخين.

الكلمات الدلالية:
السكر السكري صحة الأسنان مرضى السكري

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