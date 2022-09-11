وظائف شاغرة بـ «هيئة تقويم التعليم والتدريب» للعمل في عدة مدن
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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
ـ مُحلل بيانات (الرياض)
ـ مهندس أنظمة (الرياض)
ـ مهندس برمجيات (الرياض)
ـ أخصائي تصحيح بيانات (الرياض)
ـ مساعد تعليمي (الرياض)
ـ أخصائي قياس (الرياض)
ـ منسق تدريب (الرياض)
ـ أخصائي رواتب وأجور (الرياض)
ـ مدير إدارة الطرح والعقود (الرياض)
ـ أخصائي بيانات وتكامل (الرياض)
ـ مهندس قواعد البيانات (الرياض)
ـ أخصائي امتثال وحماية بيانات (الرياض)
ـ أخصائي حماية وإتاحة بيانات (الرياض)
ـ أخصائي جودة بكالوريوس (الرياض)
ـ أخصائي إدارة مشاريع (الرياض)
ـ أخصائي تقارير (الرياض)
ـ باحث قانوني (الرياض)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (الرياض)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (مكة المكرمة)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (الطائف)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (جدة)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (رفحاء)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (جازان)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (نجران)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (الخفجي)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (تيماء)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (القريات)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (تربة)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (تثليث)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (الخرمة)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (يدمه)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (رنية)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (الدمام)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (شقراء)
طريقة التقديم:
ـ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم – (اضغط هنا)