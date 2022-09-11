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وظائف شاغرة بـ «هيئة تقويم التعليم والتدريب» للعمل في عدة مدن
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وظائف شاغرة بـ «هيئة تقويم التعليم والتدريب» للعمل في عدة مدن

وظائف شاغرة بـ «هيئة تقويم التعليم والتدريب» للعمل في عدة مدن

وظائف شاغرة بـ «هيئة تقويم التعليم والتدريب» للعمل في عدة مدن
٠٢:٤٦:٢٢ ص، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مُحلل بيانات (الرياض)
ـ مهندس أنظمة (الرياض)
ـ مهندس برمجيات (الرياض)
ـ أخصائي تصحيح بيانات (الرياض)
ـ مساعد تعليمي (الرياض)
ـ أخصائي قياس (الرياض)
ـ منسق تدريب (الرياض)
ـ أخصائي رواتب وأجور (الرياض)
ـ مدير إدارة الطرح والعقود (الرياض)
ـ أخصائي بيانات وتكامل (الرياض)
ـ مهندس قواعد البيانات (الرياض)
ـ أخصائي امتثال وحماية بيانات (الرياض)
ـ أخصائي حماية وإتاحة بيانات (الرياض)
ـ أخصائي جودة بكالوريوس (الرياض)
ـ أخصائي إدارة مشاريع (الرياض)
ـ أخصائي تقارير (الرياض)
ـ باحث قانوني (الرياض)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (الرياض)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (مكة المكرمة)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (الطائف)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (جدة)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (رفحاء)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (جازان)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (نجران)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (الخفجي)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (تيماء)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (القريات)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (تربة)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (تثليث)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (الخرمة)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (يدمه)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (رنية)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (الدمام)
ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (شقراء)

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم – (اضغط هنا)

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