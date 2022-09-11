وظائف شاغرة بـ «هيئة تقويم التعليم والتدريب» للعمل في عدة مدن

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مُحلل بيانات (الرياض)

ـ مهندس أنظمة (الرياض)

ـ مهندس برمجيات (الرياض)

ـ أخصائي تصحيح بيانات (الرياض)

ـ مساعد تعليمي (الرياض)

ـ أخصائي قياس (الرياض)

ـ منسق تدريب (الرياض)

ـ أخصائي رواتب وأجور (الرياض)

ـ مدير إدارة الطرح والعقود (الرياض)

ـ أخصائي بيانات وتكامل (الرياض)

ـ مهندس قواعد البيانات (الرياض)

ـ أخصائي امتثال وحماية بيانات (الرياض)

ـ أخصائي حماية وإتاحة بيانات (الرياض)

ـ أخصائي جودة بكالوريوس (الرياض)

ـ أخصائي إدارة مشاريع (الرياض)

ـ أخصائي تقارير (الرياض)

ـ باحث قانوني (الرياض)

ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (الرياض)

ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (مكة المكرمة)

ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (الطائف)

ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (جدة)

ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (رفحاء)

ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (جازان)

ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (نجران)

ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (الخفجي)

ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (تيماء)

ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (القريات)

ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (تربة)

ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (تثليث)

ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (الخرمة)

ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (يدمه)

ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (رنية)

ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (الدمام)

ـ متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (شقراء)

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم – (اضغط هنا)