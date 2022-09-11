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رئيس أوكرانيا يعلن تحرير مدينة استراتيجية جديدة

رئيس أوكرانيا يعلن تحرير مدينة استراتيجية جديدة

رئيس أوكرانيا يعلن تحرير مدينة استراتيجية جديدة
٠٢:٣٢:٢٢ ص، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الأحد، أن الجيش الأوكراني تمكن من استعاد مدينة إيزيوم الاستراتيجية الواقعة شرقي أوكرانيا، من أيدي القوات الروسية، في إطار هجوم مضاد واسع النطاق في المدينة.

وأضاف زيلينسكي، في كلمة وجّهها إلى الشعب الأوكراني بمناسبة مرور 200 يوم على الأزمة الأوكرانية، نشكر قوات بلادنا التي حرّرت المئات من مدننا وبلداتنا… ومؤخراً بالاكليا وإيزيوم وكوبيانسك”.

وتعد هذه المناطق الثلاث المحررة بمثابة تطور لافت وخطير في مجريات الأزمة الأوكرانية وسط تراجع للقوات الروسية.

يشار إلى أن قائد الجيش الأوكراني قد أعلن، صباح يوم أمس، أن جنوده استعادوا من القوات الروسية مناطق يتجاوز مجموع مساحتها 3000 كيلومتر مربّع هذا الشهر، في إطار هجوم مضاد يتركّز شمال شرقي البلاد.

في سياق متصل، علق مراقبون عسكريون على استعادة الجيش الأوكراني لمدينة إيزيوم مؤكدين أن هذه التطورات، من شأنها أن تشكِّل نكسة كبيرة للقوات الروسية شرقي أوكرانيا تحديداً.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية روسيا مدينة إيزيوم مدينة إيزيوم الاستراتيجية

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