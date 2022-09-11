الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الألبان والبيض في المقدمة.. المملكة تحقق اكتفاء ذاتيا في منتجات حيوية
«الخضير» يوضح حكم الانشغال بكسب المعيشة عن طلب العلم
تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الإثنين
احترقت بهم الحافلة.. مصرع 11 إيرانيا في حادث سير بالعراق
الخزانة الأمريكية تحذر من خطر ارتفاع أسعار النفط في الشتاء.. لهذا السبب
الصحة تنصح بتناول 10 وجبات: سعرات حرارية أقل

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

الألبان والبيض في المقدمة.. المملكة تحقق اكتفاء ذاتيا في منتجات حيوية

الألبان والبيض في المقدمة.. المملكة تحقق اكتفاء ذاتيا في منتجات حيوية

الألبان والبيض في المقدمة.. المملكة تحقق اكتفاء ذاتيا في منتجات حيوية
٠٢:٢٢:٣١ ص، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

حققت المملكة الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية المهمة والحيوية خلال 2021، وذلك بعد أن ارتفع إنتاجها من المحاصيل الزراعية 5.7 في المائة، ليبلغ 4.77 مليون طن مقابل 4.51 مليون طن في 2020.

وفي تقرير صحافي استند إلى بيانات لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ارتفعت الصادرات 25.9 في المائة، لتصل إلى 307.8 ألف طن مقارنة بـ244.6 ألف طن في 2020.

وبحسب صحيفة “الاقتصادية”؛ تراجعت الواردات من المحاصيل النباتية 13.6 في المائة، لتبلغ 1.98 مليون طن في 2021، مقابل 2.3 مليون طن في 2020.

وكانت منتجات الألبان الطازجة صاحبة أعلى نسبة اكتفاء ذاتي من المنتجات الحيوانية في المملكة العام الماضي بـ121 في المائة، بينما نسبة بيض المائدة بلغت 112 في المائة.

فيما سجلت لحوم الدواجن نسبة الاكتفاء 66%، واللحوم الحمراء سجلت و43%، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 40% خلال 2021.

الكلمات الدلالية:
اكتفاء ذاتي الألبان والبيض المياه والزراعة منتجات حيوية وزارة البيئة

مواد ذات صلة

المزيد
9 تنبيهات متقدمة من الأرصاد.. أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية

9 تنبيهات متقدمة من الأرصاد.. أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية

٠١:٥٥ ص، الأحد، ٢٤ مارس ٢٠١٩
خادم الحرمين يوجه بصرف أكثر من 1.6 مليار ريال لمستفيدي الضمان خلال 72 ساعة

خادم الحرمين يوجه بصرف أكثر من 1.6 مليار ريال لمستفيدي الضمان خلال 72 ساعة

٠٢:٤٦ م، السبت، ٢٥ يونيو ٢٠١٦
الإطاحة بشخص اختطف فتاة في الطائف

الإطاحة بشخص اختطف فتاة في الطائف

٠٢:٢٧ م، الخميس، ٢٧ يونيو ٢٠١٩
السبهان: تكليف الشمري قائماً بأعمال سفارة المملكة لدى العراق

السبهان: تكليف الشمري قائماً بأعمال سفارة المملكة لدى العراق

٠٥:٠٤ م، الجمعة، ١٤ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *