الألبان والبيض في المقدمة.. المملكة تحقق اكتفاء ذاتيا في منتجات حيوية

تواصل ـ فريق التحرير:

حققت المملكة الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية المهمة والحيوية خلال 2021، وذلك بعد أن ارتفع إنتاجها من المحاصيل الزراعية 5.7 في المائة، ليبلغ 4.77 مليون طن مقابل 4.51 مليون طن في 2020.

وفي تقرير صحافي استند إلى بيانات لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ارتفعت الصادرات 25.9 في المائة، لتصل إلى 307.8 ألف طن مقارنة بـ244.6 ألف طن في 2020.

وبحسب صحيفة “الاقتصادية”؛ تراجعت الواردات من المحاصيل النباتية 13.6 في المائة، لتبلغ 1.98 مليون طن في 2021، مقابل 2.3 مليون طن في 2020.

وكانت منتجات الألبان الطازجة صاحبة أعلى نسبة اكتفاء ذاتي من المنتجات الحيوانية في المملكة العام الماضي بـ121 في المائة، بينما نسبة بيض المائدة بلغت 112 في المائة.

فيما سجلت لحوم الدواجن نسبة الاكتفاء 66%، واللحوم الحمراء سجلت و43%، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 40% خلال 2021.