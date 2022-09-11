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«الخضير» يوضح حكم الانشغال بكسب المعيشة عن طلب العلم
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«الخضير» يوضح حكم الانشغال بكسب المعيشة عن طلب العلم

«الخضير» يوضح حكم الانشغال بكسب المعيشة عن طلب العلم

«الخضير» يوضح حكم الانشغال بكسب المعيشة عن طلب العلم
٠٢:١٨:٢٣ ص، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم الانشغال بكسب المعيشة عن طلب العلم.

جاء ذلك في رد من الشيخ على سؤال ورد فيه “أنا متفرغ لطلب العلم، وفي الفترة الأخيرة عُرِض عليَّ عمل سيستغل معظم وقتي ويشغلني عن طلب العلم، فأرجو توجيهكم”.

وأجاب الشيخ الخضير بقوله: “يقول الشاعر الشيخ حافظ الحكمي”:

يا طالب العلم لا تبغي به بدلًا

فقد ظفرتَ وربِّ اللَّوحِ والقلمِ

وأضاف “الإنسان إذا كان يطلب العلم وفتح له في هذا الباب ومشى في طريقه لا يعوقه عنه عائق، ما لم يضطر إلى ذلك”.

وتابع الشيخ الخضير “فإذا اضطر إلى الكسب من أجل أن يعفَّ نفسه عن تكفف الناس وذلِّ سؤالهم فإنه يعمل لدنياه بقدر ما يغنيه عن الناس، والله -جل وعلا- يقول: {وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} من أجل إعانته على تحقيق الهدف الذي خُلق من أجله، وهو تحقيق العبودية لله -جل وعلا-، والعبودية إنما تتم وتكمل بالعلم؛ ليَعبد الله على بصيرة”.

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الانشغال بالعمل الخضير الشيخ الخضير العمل طلب العلم فتاوى الخضير

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