الصحة تنصح بتناول 10 وجبات: سعرات حرارية أقل
تواصل – فريق التحرير:
نصحت وزارة الصحة، بتناول 10 وجبات صحيّة، بسبب فوائدها واحتوائها على سعرات حرارية أقل.
وأوضحت الوزارة،عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، في تطبيق “تويتر”، أن هذه القائمة من الأطعمة تشمل التالي:
– الفراولة
– الأفوكادو
– الفشار
– الشوفان
– البطيخ
– البرتقال
– التوت
– اللوز
– الفستق
– البيض
وأكدت وزارة الصحة، أن هذه الأطعمة تحتوي على أقل من 100 سعرة حراريّة ولن تتسبب في زيادة الدهون في الجسم.
10 وجبات صحيّة، بأقل من 100 سعرة حراريّة لن تتسبب في زيادة الدهون في جسمك✅.
#عش_بصحة pic.twitter.com/v77U6y6iwA
— عش بصحة (@LiveWellMOH) September 8, 2022