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الصحة تنصح بتناول 10 وجبات: سعرات حرارية أقل
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الصحة تنصح بتناول 10 وجبات: سعرات حرارية أقل

الصحة تنصح بتناول 10 وجبات: سعرات حرارية أقل

الصحة تنصح بتناول 10 وجبات: سعرات حرارية أقل
٠١:٥٦:٠٢ ص، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة، بتناول 10 وجبات صحيّة، بسبب فوائدها واحتوائها على سعرات حرارية أقل.

وأوضحت الوزارة،عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، في تطبيق “تويتر”، أن هذه القائمة من الأطعمة تشمل التالي:

– الفراولة

– الأفوكادو

– الفشار

– الشوفان

– البطيخ

– البرتقال

– التوت

– اللوز

– الفستق

– البيض

وأكدت وزارة الصحة، أن هذه الأطعمة تحتوي على أقل من 100 سعرة حراريّة ولن تتسبب في زيادة الدهون في الجسم.

الكلمات الدلالية:
الدهون سعرات حرارية عش بصحة وجبات صحية وزارة الصحة

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