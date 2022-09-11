الصحة تنصح بتناول 10 وجبات: سعرات حرارية أقل

تواصل – فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة، بتناول 10 وجبات صحيّة، بسبب فوائدها واحتوائها على سعرات حرارية أقل.

وأوضحت الوزارة،عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، في تطبيق “تويتر”، أن هذه القائمة من الأطعمة تشمل التالي:

– الفراولة

– الأفوكادو

– الفشار

– الشوفان

– البطيخ

– البرتقال

– التوت

– اللوز

– الفستق

– البيض

وأكدت وزارة الصحة، أن هذه الأطعمة تحتوي على أقل من 100 سعرة حراريّة ولن تتسبب في زيادة الدهون في الجسم.