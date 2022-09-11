الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ولي العهد يتسلم رسالة خطية من رئيس وزراء الهند
الفائدة طالت أكثر من 10 آلاف طالب وباحث.. «متون» تحتفل بالمشاركين في دورتها الخامسة
القبض على 5 مواطنين ظهروا في فيديو المشاجرة الجماعية بمركز تجاري بالمدينة المنورة (فيديو)
هل شرب الماء على الريق يخفف أحماض المعدة؟
اختتام التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره
نشر أطباء نفسيين على أشهر جسور «الموت» في هذه الدولة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

ولي العهد يتسلم رسالة خطية من رئيس وزراء الهند

ولي العهد يتسلم رسالة خطية من رئيس وزراء الهند

ولي العهد يتسلم رسالة خطية من رئيس وزراء الهند
٠١:٣٧:٠٦ ص، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.
وقام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد، معالي وزير خارجية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، وذلك خلال استقبال سموه له في مكتبه بجدة.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح الحصيني.
فيما حضر من الجانب الهندي، الوكيل المساعد لمكتب معالي الوزير الدكتور شيلباك امبولاي.

 

الكلمات الدلالية:
استقبال رئيس وزراء الهند رسالة خطية وزير الخارجية الهندي ولي العهد

مواد ذات صلة

المزيد
‏أمر ملكي بتعيين جلوي بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة نجران‏ بمرتبة وزير

‏أمر ملكي بتعيين جلوي بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة نجران‏ بمرتبة وزير

١٢:٢٠ م، الأربعاء، ١٢ نوفمبر ٢٠١٤
بالفيديو.. الرقية تنهي معاناة أسرة مع سحر دفنته خادمة منذ 25 عامًا بـ”الموية”

بالفيديو.. الرقية تنهي معاناة أسرة مع سحر دفنته خادمة منذ 25 عامًا بـ”الموية”

٠٥:١٢ م، الخميس، ١١ ديسمبر ٢٠١٤
العالم يشهد خسوف القمر العملاق (صور وفيديو)

العالم يشهد خسوف القمر العملاق (صور وفيديو)

٠٩:١٤ ص، الأثنين، ٢٨ سبتمبر ٢٠١٥
استمرار زيادة الإصابات.. “الصحة” تسجل 642 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 145 حالة

استمرار زيادة الإصابات.. “الصحة” تسجل 642 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 145 حالة

١٢:٥٠ م، الأربعاء، ١١ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *