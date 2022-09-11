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الخزانة الأمريكية تحذر من خطر ارتفاع أسعار النفط في الشتاء.. لهذا السبب
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الخزانة الأمريكية تحذر من خطر ارتفاع أسعار النفط في الشتاء.. لهذا السبب

الخزانة الأمريكية تحذر من خطر ارتفاع أسعار النفط في الشتاء.. لهذا السبب

الخزانة الأمريكية تحذر من خطر ارتفاع أسعار النفط في الشتاء.. لهذا السبب
٠١:٥٧:٤١ ص، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من ارتفاع أسعار النفط هذا الشتاء نتيجة للعقوبات ضد روسيا، معربة رغم ذلك عن ثقتها “بفعالية تحديد سقف الأسعار”، وهو ما تحذر من مغبته روسيا.

وقالت يلين، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”: “هناك جملة من المخاطرة ومن أجل مواجهتها، نعمل على تحديد سقف للسعر”.

وتابعت المسؤولة الأمريكية، أن الاتحاد الأوروبي أوقف في الشتاء شراء معظم النفط الروسي ويحظر تقديم الخدمات المتعلقة بنقله عن طريق البحر.

وأشارت إلى أنه يوججد احتمالات أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط في الشتاء المقبل.

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط الشتاء العقوبات النفط الولايات المتحدة روسيا

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