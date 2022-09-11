تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الإثنين

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 16 صفر 1444 هجرية، الموافق 12 سبتمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:05 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:13 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 16 صفر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:51

المدينة – 4:49

الرياض – 4:20

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:18

المدينة – 12:18

الرياض – 11:50

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:43

المدينة – 3:46

الرياض – 3:18

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:27

المدينة – 6:29

الرياض – 6:01

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:57

المدينة – 7:59

الرياض – 7:31