الفائدة طالت أكثر من 10 آلاف طالب وباحث.. «متون» تحتفل بالمشاركين في دورتها الخامسة

تواصل- واس:

تحتفل جائزة الشيخ صالح بن عبد الله المحيسن – رحمه الله – للمتون العلمية ودراساته بالجامعة الإسلامية غداً بتكريم الفائزين في دورتها الخامسة، وذلك برعاية صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة.

وتخدم الجائزة طلبة العلم بكافة مستوياتهم في فروعها الثلاثة، ففي فرعها الأول تهدف الجائزة إلى إتقان المتون العلمية من خلال رسم خطط للحفظ متوافقة مع المناهج الأكاديمية للطلاب بالجامعة، بينما يهدف فرعها الثاني إلى تأصيل المتون العلمية من خلال شرحها بطرق عصرية مبتكرة وتطبيقات عملية، وفرع الجائزة الثالث وهو أوسعها يهدف إلى إثراء مكتبة المتون العلمية بتحقيقات نافعة وابتكارات تخدم المتون العلمية وطلابها.

وعلى مدى دوراتها الخمس، أفادت الجائزة أكثر من 10.237 طالباً وباحثاً، من 120 دولة حول العالم، وزع عليهم أكثر من 22.100 متن علمي في 15 فناً شرعياً وأدبياً ولغوياً، ففي الفرع الأول بلغ عدد المستفيدين ما يزيد عن 5،283 طالبا، وفي الفرع الثاني بلغ عدد المستفيدين أكثر من 4،536 مستفيداً، وأما الفرع الثالث فقد شارك فيه أكثر من 418 باحثاُ، فاز منها 10 أبحاث.

ولا يقتصر نشاط الجائزة على خدمة طلاب العلم فقط، فقد شاركت الجائزة في عدد من الفعاليات المجتمعية، وأطلقت مبادرة مسابقة أشبال المدينة، شارك فيها أكثر من 450 شبلاً، إضافة لما يقدمه متجر الجائزة من مطبوعات المتون ومتون الصغار، ليسهم في تحقيق رسالة الجائزة ونشرها.

وكانت جائزة الشيخ صالح بن عبد الله المحيسن – رحمه الله- للمتون العلمية ودراساته بالجامعة الإسلامية، قد انطلقت في عام 1438هـ، وتحمل رسالة الإتقان والتأصيل والإثراء في المتون العلمية، وهي تسعى إلى العناية بالمتون العلمية، وتحفز الباحثين والمبدعين على الابتكار والإبداع في طرق عرضها وحفظها ونشرها بين طلبة العلم وغيرهم، كما تهدف إلى تخريج علماء مؤصلين بالمتون العلمية، مواكبين للعصر ولمستجداته.