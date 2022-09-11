ما بين الكعبة والوضوء والصلاة.. 3 مشاهد إيمانية لا تفوتك

تواصل ـ فريق التحرير:

نرصد في السطور التالية ثلاث مشاهد إيمانية لاتفوتك حول عامل اضطره عمله إلى الالتصاق بالكعبة المشرفة، فيا فرحة قلبه وغبطة الناس له، ورجل فقد يديه لكنه يحرص على الوضوء والطهور، ومجموعة من الأطفال تقيم صلاة الجماعة.

المشهد الأول:

أمة المليار يتمنون هذا المشهد.. منظر مبهج لعامل يمسح جدار الكعبة (فيديو)

في مشهد ومكان يتمناه كل مسلم على وجه البسيطة؛ اقتنص هذا العامل البسيط الذي أمسك ببعض المناشف لمسح جدار الكعبة، اللحظات تلو اللحظات ليقبل من وقت لآخر الكعبة المشرفة زادها الله تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا.

وفي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، غبط النشطاء هذا الرجل الذي يظهر في الفيديو، متمنين أن يكونوا مكانه، حيث ظهر وهو يمسح جدار الكعبة بمنتهى القرب منها والاتصاق بجدارها الشريف.

وجاءت بعض التعليقات على الفيديو المتداول، فقال أحدهم: “وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.. أي دعوة أوصلتك إلى هذا المكان؛ فاللهم ارزقنا لمسها والطواف بها يارب العالمين”.

المشهد الثاني:

«وإسباغ الوضوء على المكاره» .. كيف يتوضأ «رجل فاقد لكلتا يديه» (فيديو)

في مشهد إيماني جميل؛ حرص رجل فقد كلتا يديه، على مباشرة الوضوء والطهارة برغم مشقتها الظاهرة عليه، لكنه استشعارا منه لأهمية الوضوء والطهارة.

ويظهر الرجل في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يأخذ جرة الماء بفمه حتى يضع بعضا من الماء على قدمه ثم يرتشفه حتى يتضمض، ثم يضع كمية أخرى من الماء ليغسل وجهه.

ويظل الرجل على هذا الحال يأخذ الماء من الجرة بفمه ليضع على قدمه، ثم يبدأ في غسل العضو المطلوب سواء الوجه أو مسح الرأس والأذنين، ثم يتم العمل بتعميم الماء على قدميه ليغسلهما.

وجاءت التعليقات على هذا الفيديو مؤثرة جدا، حيث قال أحدهم: “هنيئا لمثل هذا الرجل الذي حرص على تلك الصِلَة بين العبد وربه، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم “الطهور شطر الإيمان”.

وقال آخر: “هذا رجل فقد يديه، وما منعه ذلك أن يباشر الوضوء بهذه الطريقة التي تراها في المقطع رغم مشقتها، استشعارا منه لفرضية الوضوء والصلاة”.

فيما علق آخر بقوله: “هل يعي هذا من أنعم الله عليه بسلامة جسده وصحته، أن يقول: الحمد لله على نعمة العافية ويشكر الله بأداء الصلاة”.

المشهد الثالث:

«نباتا حسنا».. أطفال يقيمون الصلاة ويؤمهم أحدهم بصوت عذب (فيديو)

في مشهد مبهج ومنظر فائق الجمال والروعة، اصطف مجموعة من الأطفال يصلون جماعة، وتقدم أحدهم ليؤمهم في الصلاة لكن صوته كان خاطفا لكل من يسمعه من جمال الصوت وجمال التلاوة وجمال إتقان التجويد ومخارج الألفاظ والحروف.

وفي مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع التغريدات القصيرة “تويتر”؛ أكد أحد النشطاء أنه عجز عن التعبير عندما نشر هذا المقطع، فما يدري كيف يتكلم عن جمال الصوت أو جمال المنظر المبهج.

وبحسب الفيديو، اصطف مجموعة من الأطفال خلف أحدهم الذي تقدمهم في الإمامة برغم صغر سنه، لكنه يملك صوتا جميلا عذبا وطريقة وإلقاء في القرآن منقطع الجمال والنظير.

وقد علق النشطاء على المقطع الجميل، فقال أحدهم: “ما شاء الله تبارك الله اللهم انبتهم نباتاً حسناً وأقرّ الله بهم عين والديهم”.

وقال آخر: “الأطفال جمال الحياة ونعمة متى ماشكرت الله عليها عمّت ونفعت؛ فأحسنوا تربيتهم فـكم من عقيم حُرم لذّة الأبناء؛ ولو استطاع لأتى بملء الأرض ذهبا مقابل طفل واحد؛ يـا رب ارزق كل محروم الذرية الصالحة المباركة”.