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القبض على 5 مواطنين ظهروا في فيديو المشاجرة الجماعية بمركز تجاري بالمدينة المنورة (فيديو)
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القبض على 5 مواطنين ظهروا في فيديو المشاجرة الجماعية بمركز تجاري بالمدينة المنورة (فيديو)

القبض على 5 مواطنين ظهروا في فيديو المشاجرة الجماعية بمركز تجاري بالمدينة المنورة (فيديو)

القبض على 5 مواطنين ظهروا في فيديو المشاجرة الجماعية بمركز تجاري بالمدينة المنورة (فيديو)
١٢:٥١:٤٧ ص، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن الأمن العام ، أن دوريات الأمن في منطقة المدينة المنورة، تمكنت من إلقاء القبض على 5 مواطنين ظهروا في فيديو المشاجرة الجماعية بمركز تجاري.

وجاء في بيان الأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” قبضت دوريات الأمن في منطقة المدينة المنورة على 5 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة جماعية في أحد المراكز التجارية نتيجة خلاف بينهم”.

وأضاف البيان، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

الكلمات الدلالية:
الشرطة المدينة المنورة دوريات الأمن العام مركز تجاري مشاجرة جامعية

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