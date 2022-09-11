القبض على 5 مواطنين ظهروا في فيديو المشاجرة الجماعية بمركز تجاري بالمدينة المنورة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أعلن الأمن العام ، أن دوريات الأمن في منطقة المدينة المنورة، تمكنت من إلقاء القبض على 5 مواطنين ظهروا في فيديو المشاجرة الجماعية بمركز تجاري.

وجاء في بيان الأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” قبضت دوريات الأمن في منطقة المدينة المنورة على 5 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة جماعية في أحد المراكز التجارية نتيجة خلاف بينهم”.

وأضاف البيان، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.