القبض على 5 مواطنين ظهروا في فيديو المشاجرة الجماعية بمركز تجاري بالمدينة المنورة (فيديو)
تواصل- فريق التحرير:
أعلن الأمن العام ، أن دوريات الأمن في منطقة المدينة المنورة، تمكنت من إلقاء القبض على 5 مواطنين ظهروا في فيديو المشاجرة الجماعية بمركز تجاري.
وجاء في بيان الأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” قبضت دوريات الأمن في منطقة المدينة المنورة على 5 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة جماعية في أحد المراكز التجارية نتيجة خلاف بينهم”.
وأضاف البيان، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
دوريات الأمن بمنطقة المدينة المنورة تقبض على (5) أشخاص ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة جماعية. pic.twitter.com/Q0A92dgm1n
— الأمن العام (@security_gov) September 11, 2022