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اختتام التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره
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اختتام التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره

اختتام التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره

اختتام التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره
١٢:٣٣:٢٤ ص، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – اليوم – التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 42، والتي أقيمت على مدى يومين في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وشهدت التصفيات الأولية تنافساً كبيراً بين المتسابقين، حيث استمعت لجنة التحكيم إلى تلاوات متقنة ومجودة لـ 153 متسابقاً يمثلون 111 دولة من مختلف دول العالم، مما يؤكد الدراية وقوة الحفظ التي يتمتع بها المتسابقون من خلال تلاوة القرآن الكريم وتفسيره.

كما تهدف هذه التصفيات إلى رفع مستوى المنافسة، والارتقاء بهمة المشاركين، وتأهيلهم للمنافسة في التصفيات النهائية بالمسجد الحرام، أمام لجنة تحكيم دولية.

وستبدأ غداً التصفيات النهائية في رحاب المسجد الحرام، ويشارك فيها المتأهلون من التصفيات الأولية من خلال جلسات الاستماع والتي تقام على فترتين صباحية ومسائية وتستمر حتى الخميس القادم.

الكلمات الدلالية:
السعودية تفسير القرآن حفظ القرآن الكريم مسابقة الملك عبدالعزيز مسابقة دولية

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