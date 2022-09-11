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«فن الإلقاء والتحدث» .. انطلاقة جديدة لفريق جدد حياتك التطوعي
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«فن الإلقاء والتحدث» .. انطلاقة جديدة لفريق جدد حياتك التطوعي

«فن الإلقاء والتحدث» .. انطلاقة جديدة لفريق جدد حياتك التطوعي

«فن الإلقاء والتحدث» .. انطلاقة جديدة لفريق جدد حياتك التطوعي
١٢:١٧:٥١ ص، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

 

أعلن فريق جدد حياتك التطوعي لجودة الحياة عن إنطلاقته التطوعية تحت مظلة جمعية رؤية ، وذلك لتعزيز القدرات الشخصية بعدد من البرامج .

 

وكانت الانطلاقة تتمثل ببرنامج فن الإلقاء والمتحدث التحفيزي ، حيث قدم الورشة قائد الفريق الكابتن حسن العبسي ، وبتواجد عدد من الحضور الذي شهد هذه الانطلاقة المميزة .

 

يذكر أن البرنامج معتمد في منصة تطوعي بوزارة الموارد البشرية بساعات تطوعية ، مما تتيح للفريق العمل بشكل منظم وهادف لخدمة المجتمع وفي مجالات عديدة تطوعية.

 

 

الكلمات الدلالية:
الموارد البشرية انطلاقة جديدة جدد حياتك التطوعي فن الإلقاء والتحدث ورشة عمل

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