«فن الإلقاء والتحدث» .. انطلاقة جديدة لفريق جدد حياتك التطوعي

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أعلن فريق جدد حياتك التطوعي لجودة الحياة عن إنطلاقته التطوعية تحت مظلة جمعية رؤية ، وذلك لتعزيز القدرات الشخصية بعدد من البرامج .

وكانت الانطلاقة تتمثل ببرنامج فن الإلقاء والمتحدث التحفيزي ، حيث قدم الورشة قائد الفريق الكابتن حسن العبسي ، وبتواجد عدد من الحضور الذي شهد هذه الانطلاقة المميزة .

يذكر أن البرنامج معتمد في منصة تطوعي بوزارة الموارد البشرية بساعات تطوعية ، مما تتيح للفريق العمل بشكل منظم وهادف لخدمة المجتمع وفي مجالات عديدة تطوعية.