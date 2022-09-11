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شاهد.. هطول أمطار على حي الروابي في جدة
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شاهد.. هطول أمطار على حي الروابي في جدة

شاهد.. هطول أمطار على حي الروابي في جدة

شاهد.. هطول أمطار على حي الروابي في جدة
١٢:١٣:٣٥ ص، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على حي الروابي في محافظة جدة.

وأظهر المقطع، الذي نشره حساب “طقس الغربية”، عبر “تويتر”، هطول أمطار متوسطة على حي الروابي، جعلها الله أمطار خير وبركة.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق.

وتشمل الحالة، أجزاءا من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

 

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة جدة حي الروابي

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