نشر أطباء نفسيين على أشهر جسور «الموت» في هذه الدولة

تواصل- وكالات:

بعد تفشي ظاهرة التخلص من الحياة في العاصمة الإكوادورية “كيتو”، خاصة من فوق الجسور التي أصبحت وجهة الذين يريدون التخلص من حياتهم، قررت السلطات نشر أطباء نفسيين على هذه الجسور.

وتهدف السلطات بهذا الإجراء إلى الحد من هذه الظاهرة، حيث تتولى مكاتب الأطباء النفسيين المنتشرة في عدة جسور في المدينة، القيام بدوريات لمحاولة منع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية من قتل أنفسهم.

ومنذ مايو الماضي، تم منع حوالي 36 محاولة للتخلص من الحياة من على الجسور فوق نهري تشيتشي وجوالو.

وتقول منظمة الصحة العالمية: “يحدث التخلص من الحياة في مختلف مراحل العمر، وسجل ثاني أهم سبب للوفيات بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً على الصعيد العالمي عام 2016”.