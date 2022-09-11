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ضبط وافدتين تقومان بعمليات إجهاض غير نظامية في مؤسسة مخالفة بالرياض

ضبط وافدتين تقومان بعمليات إجهاض غير نظامية في مؤسسة مخالفة بالرياض

ضبط وافدتين تقومان بعمليات إجهاض غير نظامية في مؤسسة مخالفة بالرياض
١١:٤٩:٠٣ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة ضبط وافدتين مخالفتين لنظام العمل بالتعاون مع الجهات الأمنية، تقومان بعمليات إجهاض غير نظامية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنها ضبطت الوافدتين بالتعاون مع الجهات الأمنية، تقومان بعمليات إجهاض غير نظامية في مؤسسة غير مرخصة بمدينة الرياض”.

وأضاف البيان، أنه تمت إحالتهما إلى النيابة العامة مع إحالة مخالفات المؤسسة ومسؤوليها إلى اللجان المختصة وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

الكلمات الدلالية:
جهات أمنية عمليات إجهاض وافدتين وزارة الصحة

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