التعليم: تغريم المقصف 1000 ريال عن كل طالب في حالة حدوث تسمم

تواصل ـ فريق التحرير:

قررت وزارة التعليم غرامة مالية قدرها 1000 ريال، عن كل طالب في حالة حدوث حالات تسمم من مبيعات المواد الغذائية بالمقاصف المدرسية.

وأوردت الوزارة في لائحتها الجزائية الخاصة بعقود تشغيل المقاصف 16 مخالفة للاشتراطات منها 12 مخالفة تتضمن غرامات، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بها في حال ثبوت المخالفات.

وبحسب صحيفة “عكاظ” تتضمن اللائحة غرامة تقدر بـ 100 ريال يوميا لمن لا يحمل شهادة صحية من العمال تثبت خلوه من الأمراض، حتى يتم إصدار شهادة صحية له أو إحضار عامل تتوفر فيه الشروط المطلوبة.

كما شملت اللائحة غرامة وجود نقص في عدد العمال عن عدد العمال المطلوب 50 ريالاً عن كل عامل ناقص يوميا حتى يتم استيفاء المطلوب.

ونوهت اللائحة أنه في حال ملاحظة عادات سيئة من العامل (مثل التدخين) يؤخذ تعهد بعدم تكرار ذلك وفي حال التكرار توقع غرامة بمبلغ 100 ريال يوميا حتى يتم استيفاء المطلوب.