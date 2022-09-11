لحملة الثانوية فأعلى.. مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، من حمَلة الثانوية فأعلى في عدّة تخصصات؛ وذلك للعمل بمقر إدارة المدينة الرئيسي وفروعها في عدّة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

محلل جذب الاستثمار الصناعي:

المؤهلات والخبرات

درجة البكالوريوس في الهندسة أو المالية أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المحاسبة أو ما يعادلها.

خبرة من (0-3) سنوات ذات الصلة.

مهارات الكتابة والتواصل الجيد.

القدرة على بناء علاقات عمل جيدة مع العملاء الداخليين والخارجيين.

مهندس المشروع:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية أو الهندسة المعمارية أو هندسة البناء أو ما يعادلها.

ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.

إتقان برنامج AutoCAD والنمذجة والتصميم.

مهارات قوية في Microsoft Office بما في ذلك Excel أو Word أو Project أو P6.

محلل أعمال:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال أو خبرة صناعية واسعة النطاق وإمكانيات مثبتة.

ما لا يقل عن 3-5 سنوات خبرة في إدارة الأعمال ، المخاطر أو الجودة.

إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.

مهارات قوية في العلاقات الشخصية والتواصل والقيادة.

مدير الخزينة:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في المالية أو ما يعادلها.

يفضل درجة الماجستير في العلوم المالية أو ما يعادلها.

ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

أخصائي تطوير أعمال:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الهندسة أو المالية أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المحاسبة أو ما يعادلها.

ما لا يقل عن (6) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

ماجستير في إدارة الأعمال (MBA).

مسئول الإعلام والاتصال المؤسسي:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو التسويق أو الإعلان أو الاتصالات أو ما يعادلها.

يفضل ماجستير إدارة الأعمال.

ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة ؛ العلاقات العامة والاتصالات.

مطلوب إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.

مدير الموارد البشرية:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو ما يعادلها.

يفضل درجة الدراسات العليا في تخصص الأعمال.

ما لا يقل عن 9 – 12 عامًا من الخبرة المهنية ذات الصلة.

مطلوب إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.

8- مدقق داخلي:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.

يفضل درجة الماجستير في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.

يفضل ما لا يقل عن 3 إلى 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.

أخصائي المحاسبة:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في المحاسبة أو ما يعادلها.

يفضل درجة الماجستير في المحاسبة أو ما يعادلها.

ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.

مستشار قانوني:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها.

يفضل درجة الماجستير في القانون أو ما يعادلها.

ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.

ممثل مركز اتصال العملاء:

المؤهلات والخبرات:

شهادة الثانوية العامة فما فوق.

خبرة لا تقل عن 2 سنوات خبرة في مركز الاتصال.

خبرة في قطاع إدارة المرافق مع فهم واضح لمخرجات العقد وتحقيق أهداف KPI و SLA.

مهارات اتصال قوية وطلاقة باللغتين الإنجليزية والعربية.

مسؤول إدارة المرافق بمساعدة الحاسب:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات.

لا يشترط الخبرة المسبقة 0-2 سنوات خبرة في CAFM.

ممتاز في اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.

مشرف عقارات:

المؤهلات والخبرات:

شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.

خبرة سابقة لا تقل عن 2 سنوات.

ممتاز في اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.

مشرف مرافق (Soft):

المؤهلات والخبرات:

شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.

خبرة سابقة لا تقل عن 2 سنوات.

ممتاز في اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة..

مهارات ممتازة في Microsoft Office بما في ذلك Word و Excel و PowerPoint و Project و Outlook.

مشرف مرافق (Hard):

المؤهلات والخبرات:

شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.

خبرة سابقة لا تقل عن 3 سنوات.

ممتاز في اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.

مهارات ممتازة في Microsoft Office بما في ذلك Word و Excel و PowerPoint و Project و Outlook.

مهندس عقارات:

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس في الهندسة (كهربائي / ميكانيكي) / إدارة المرافق.

خبرة سابقة 5-7 سنوات في الخدمات الصلبة ، وتشغيل وصيانة البنية التحتية.

ممتاز في اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.

طريقة التقديم :

أوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 سبتمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).