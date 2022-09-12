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بهذا المبلغ.. «صندوق الاستثمارات» أبرز المرشحين للفوز بامتياز أشهر محلات القهوة
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بهذا المبلغ.. «صندوق الاستثمارات» أبرز المرشحين للفوز بامتياز أشهر محلات القهوة

بهذا المبلغ.. «صندوق الاستثمارات» أبرز المرشحين للفوز بامتياز أشهر محلات القهوة

بهذا المبلغ.. «صندوق الاستثمارات» أبرز المرشحين للفوز بامتياز أشهر محلات القهوة
٠٧:٤٤:٤٦ ص، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

قالت مصادر مطلعة، إن صندوق الاستثمارات العامة أبرز المرشحين لشراء حصة أقلية في امتياز «ستاربكس» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، والتي تعد أشهر محلات القهوة.

ونقلت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية، عن تلك المصادر قولها إن “صندوق الاستثمارات العامة يقود تحالفاً من مستثمرين يتنافسون للحصول على حصة في الامتياز ستاربكس المملوكة لمجموعة الشايع الكويتية”.

خلال أسابيع

وأضافت أنه “يمكن التوصل إلى اتفاق في الأسابيع القادمة”

ووفقًا لـ”عكاظ”، فقد كشفت المصادر أن مجموعة الشايع قدّرت الامتياز بـ15 مليار دولار، لكن المشترين المحتملين توقعوا عطاءات تقيم الامتياز بـ11 مليار دولار.

ووفق المصدر ذاته، فإنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي حيال الصفقة، لافتةً إلى أن المفاوضات قد تستمر لفترة أطول

يشار إلى أن المجموعة تملك الامتياز التجاري لعلامة «ستاربكس» من خلال مئات الفروع في 14 دولة في الشرق الأوسط وروسيا ووسط آسيا.

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الكلمات الدلالية:
السيادي السعودي الشايع الكويتية القهوة ستاربكس صندوق الاستثمارات السعودي مجموعة الشايع

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