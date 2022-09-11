«ديلي ميل»: البرلمان البريطاني يواجه مشكلة غير متوقعة

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يبدو أن البرلمان البريطاني على موعد مع مشكلة غير متوقعة، مع قرب انتهاء فصل الصيف، وحلول فصل الشتاء خلال أشهر قليلة.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل”، أن البرلمان البريطاني، يشكو من ارتفاع كلفة التدفئة بسبب أزمة الطاقة، ويعتزم تركيب مضخات كهرومائية لتوليد الطاقة.

وفي هذا السياق، اقترح رئيس مجلس العموم ليندسي هويل، تركيب توربينات كهرومائية تولد الطاقة لقصر وستمنستر، لخفض الفواتير.

وأضافت الصحيفة “يريد النواب البريطانيون أن يحذوا حذو الملكة إليزابيث الثانية، التي قامت بتركيب مثل هذه الوحدة في قلعة بالمورال بإسكتلندا”.

بينما أكد الخبير نيل كرمود، إن البرلمان البريطاني لن يتمكن من تنفيذ هذه الفكرة، نظرا لأن منطقة نهر التايمز المجاورة للبرلمان ضحلة جدا، ومن غير المرجح أن تولد التوربينات طاقة كافية لغلي الماء لهذا السبب”.