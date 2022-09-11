شرطة جدة تطيح بعصابة سرقة المركبات

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة محافظة جدة من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، يقوم بسرقة المركبات والسلب تحت تهديد السلاح.

وفي بيان نشره الأمن العام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال :” قبضت شرطة محافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية و 3 مواطنين لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث جنائية”.

وتابع :” تمثلت في سرقة المركبات والسلب تحت التهديد، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة”.