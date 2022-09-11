الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شرطة جدة تطيح بعصابة سرقة المركبات
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شرطة جدة تطيح بعصابة سرقة المركبات

شرطة جدة تطيح بعصابة سرقة المركبات

شرطة جدة تطيح بعصابة سرقة المركبات
١٠:٣٥:٣٨ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة محافظة جدة من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، يقوم بسرقة المركبات والسلب تحت تهديد السلاح.

وفي بيان نشره الأمن العام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال :” قبضت شرطة محافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية و 3 مواطنين لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث جنائية”.

وتابع :” تمثلت في سرقة المركبات والسلب تحت التهديد، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة”.

الكلمات الدلالية:
تهديد بالسلاح سرقة المركبات سلب شرطة جدة

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