شرطة جدة تطيح بعصابة سرقة المركبات
تواصل- فريق التحرير:
تمكنت شرطة محافظة جدة من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، يقوم بسرقة المركبات والسلب تحت تهديد السلاح.
وفي بيان نشره الأمن العام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال :” قبضت شرطة محافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية و 3 مواطنين لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث جنائية”.
وتابع :” تمثلت في سرقة المركبات والسلب تحت التهديد، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة”.
شرطة محافظة جدة تقبض على (4) أشخاص لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سرقة وسلب. pic.twitter.com/R7si2LkB0Y
— الأمن العام (@security_gov) September 11, 2022