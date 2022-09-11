رغم تفعيل الاستمارة.. المرور يوضح خطوات حل مشكلة عدم تجديد المركبة في أبشر

تواصل – فريق التحرير:

حددت الإدارة العامة للمرور، خطوات حل مشكلة عدم تجديد المركبة في منصة أبشر، عبر حساب المستفيد.

جاء ذلك في رد من المرور، على تغريدة مواطن قال خلالها “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تم تجديد استمارة المركبة من يومين وعند نقل ملكيتها في أبشر تظهر ملاحظة عدم تجديد المركبة أرجو حل الإشكالية وشكرًا”.

وأجابت الإدارة العامة للمرور بقولها، وعليكم السلام، يمكن حل المشكلة من خلال التابع الخطوات التالية :

– سداد الرسوم

– سداد المخالفات

– إجراء الفحص الفني

– التأمين.

وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه يمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص بالمستفيد في بوابة أبشر.