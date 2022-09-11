وظائف شاغرة في عدة تخصصات بـ «شركة نقل وتقنيات المياه»

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أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه (شركة حكومية) عن توفر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات, وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات والمتطلبات الوظيفية:

1- مراقب المشروع

2- مدير الأمن السيبراني

3- مدير الهندسة والتصميم

المؤهلات المطلوبة للوظائف بالترتيب:

ـ درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو في أي مجال ذي صلة.

ـ درجة البكالوريوس في الأمن السيبراني أو نظم المعلومات أو أي مجال ذي صلة.

ـ درجة البكالوريوس في الهندسة أو في أي مجال ذي صلة.

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم – (اضغط هنا)