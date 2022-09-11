الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة في عدة تخصصات بـ «شركة نقل وتقنيات المياه»
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وظائف شاغرة في عدة تخصصات بـ «شركة نقل وتقنيات المياه»

وظائف شاغرة في عدة تخصصات بـ «شركة نقل وتقنيات المياه»

وظائف شاغرة في عدة تخصصات بـ «شركة نقل وتقنيات المياه»
١٠:٣٠:٣٣ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه (شركة حكومية) عن توفر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات, وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات والمتطلبات الوظيفية:

1- مراقب المشروع
2- مدير الأمن السيبراني
3- مدير الهندسة والتصميم

المؤهلات المطلوبة للوظائف بالترتيب:

ـ درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو في أي مجال ذي صلة.
ـ درجة البكالوريوس في الأمن السيبراني أو نظم المعلومات أو أي مجال ذي صلة.
ـ درجة البكالوريوس في الهندسة أو في أي مجال ذي صلة.

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم – (اضغط هنا)

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الأمن السيبراني شركة المياه شركة حكومية شركة نقل وتقنيات المياه عدة تخصصات وظائف شاغرة

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