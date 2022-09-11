وظائف شاغرة في عدة تخصصات بـ «شركة نقل وتقنيات المياه»
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه (شركة حكومية) عن توفر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات, وذلك وفقا للتفاصيل التالية:
المسميات والمتطلبات الوظيفية:
1- مراقب المشروع
2- مدير الأمن السيبراني
3- مدير الهندسة والتصميم
المؤهلات المطلوبة للوظائف بالترتيب:
ـ درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو في أي مجال ذي صلة.
ـ درجة البكالوريوس في الأمن السيبراني أو نظم المعلومات أو أي مجال ذي صلة.
ـ درجة البكالوريوس في الهندسة أو في أي مجال ذي صلة.
طريقة التقديم:
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم – (اضغط هنا)