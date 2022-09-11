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توضيح من هيئة الزكاة بشأن «مبادرة الإعفاء من الغرامات»

توضيح من هيئة الزكاة بشأن «مبادرة الإعفاء من الغرامات»

توضيح من هيئة الزكاة بشأن «مبادرة الإعفاء من الغرامات»
١٠:١٨:٠٤ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن مبادرة الإعفاء من الغرامات غرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة و الفوترة الإلكترونية.

جاء ذلك في رد من الهيئة عبر حسابها الرسمي “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك”، على سؤال مغرد قال فيه “لدي مخالفه ميدانية بعدم عرض شهادة الضريبية.. هل سيتم إعفائها من ضمن المبادرة؟”.

وأجابت الهيئة بقولها “تشمل المبادرة غرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة و الفوترة الالكترونية، فيما عدا الغرامات المرتبطة بإقرارات تتعلق بمخالفات التهرب الضريبي، كما تشمل غرامات تقديم الإقرار المتأخر والسداد المتأخر بعد سداد أصل الضريبة”.

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