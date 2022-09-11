بعد وفاة «إليزابيث الثانية».. أول دولة تعلن رغبتها في الاستقلال عن النظام الملكي

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أعلن جاستون براون رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا أنه سيدعو إلى إجراء استفتاء على أن تصبح البلاد جمهورية في غضون ثلاث سنوات، وذلك بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وفقا لوكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن الدولة الكاريبية هي واحدة من بين 14 دولة لا تزال تبقي ملك بريطانيا على رأس الدولة، حيث وقّع رئيس الوزراء جاستون براون وثيقة تؤكد وضع تشارلز كملك جديد.

أيام النظام الملكي في الكاريبي باتت معدودة

وأضاف براون: «هذا ليس عملاً عدائياً أو أي تباعد بين أنتيغوا وبربودا والنظام الملكي، ولكنه الخطوة الأخيرة لإكمال دائرة الاستقلال، لضمان أننا حقا دولة ذات سيادة».

وعند سؤاله عن إطار زمني للاستفتاء رد قائلاً: «ربما في غضون السنوات الثلاث المقبلة».

يشار إلى أن رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس ذكر أمام الأمير البريطاني ويليام وزوجته كيت، في وقت سابق من العام الحالي، أن بلاده قد تكون التالية في أن تصبح جمهورية في حين قال وزير من دولة بليز بعد ذلك إنه ربما حان الوقت «لاتخاذ الخطوة التالية في الحصول على استقلالنا حقاً».

واعترف ويليام بعد رحلة في المنطقة، بأن أيام النظام الملكي في البحر الكاريبي قد تكون معدودة.

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