أهم 10.. إعلان إجازة اليوم الوطني وإصابة طائرة سعودية في أجواء باكستان

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

لهذا السبب.. هبوط مفاجئ لطائرة سعودية في باكستان

أعلنت تقارير إعلامية، هبوط طائرة ركاب سعودية بأمان في مطار الجناح الدولي في مدينة كراتشي الباكستانية، بعد اصطدام طائر بمحركها.. المزيد هنا :

4 شروط لإصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا للعمالة المنزلية.. تعرّف عليها

كشفت الجوازات عن خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا للعمالة المنزلية خلال فترة التجربة.. المزيد هنا :

بالفيديو.. مُعلم يرعى مجموعة من الطلاب في انتظار أولياء أمورهم

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أحد المعلمين وهو يرعى مجموعة من الطلاب في انتظار أولياء أمورهم بعد انتهاء اليوم المدرسي.. المزيد هنا :

لائحة تقويم الطلاب.. ضوابط تنظم اختبارات المصابين باضطرابات ذوي الإعاقة

حددت لائحة تقويم الطلاب بوزارة التعليم، ضوابط تنظم اختبارات المصابين باضطرابات ذوي الإعاقة، وسعت إلى تحقيق التكافؤ، وراحة الطلاب.. المزيد هنا :

«الدفاع المدني»: 10 خطوات يجب اتباعها عند استخدام الغاز في المصانع

نشر الدفاع المدني “إنفوجرافًا” يتضمن خطوات يجب اتباعها عند استخدام الغاز في المصانع.. المزيد هنا :

عاجل.. الموارد البشرية تعلن عن إجازة اليوم الوطني رسميا

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجازة اليوم الوطني للقطاعين العام والخاص.. المزيد هنا :

رخيص الثمن وغير مُكلف.. أطباء يحددون المشروب الأفضل والأكثر فائدة للأمعاء

أجمع عدد من الأطباء على أن عصير البنجر (الشمندر) هو المشروب الأفضل والأكثر فائدة للأمعاء.. المزيد هنا :

«النيابة العامة»: السجن 15 سنة وغرامة 7 ملايين ريال لمن ارتكب هذا الجرم

أكدت النيابة العامة أن الأنظمة المعنية قررت حماية رفيعة للاقتصاد الوطني وسلامة أمنه، بحظر الجناية على الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها.. المزيد هنا :

توضيح من حساب المواطن بشأن استحقاق الدعم

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع شكوى مستفيد بشأن عدم نزول الدعم الإضافي، بعد حصوله على الدعم لأول مرة.. المزيد هنا :

شاهد.. محاولة اغتيال الملك تشارلز برصاصتين في أستراليا قبل 28 عامًا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم يوثق لحظة محاولة اغتيال فاشلة للملك تشارلز الثالث.. المزيد هنا :