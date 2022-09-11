«استشاري» يحذر من استخدام ماكينة الحلاقة.. ويكشف عن مرض خطير تتسبب فيه (فيديو)

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قال الدكتور عمرو عبد الجبار، استشاري تخصص دقيق بالجراحة الجلدية والليزر، إن هناك دراسة أجريت على 50 ماكينة حلاقة رأس في إحدى الدول الأفريقية التي تنتشر فيها الأمراض الفيروسية التي تنتقل عبر الدم وتم العثور في ماكينتين على الفيروس المسبب للالتهاب الكبدي الفيروسي B وهذا شيء خطير .

وأضاف خلال لقاء في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” : إذا كان هناك ١٠٠ شخص فتقريبا ٢٥ أو ٣٠ ٪ منهم سيصابون بجروح صغيرة في الرأس ومن خلالها تنتقل الأمراض المعدية.

في ما يأتي بعض الأمثلة عن الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم:

– متلازمة عوز المناعة المكتسب: والذي ينشأ نتيجة الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشري (HIV).

– التهاب الكبد الوبائي نوع ب: الذي يحدث نتيجة الإصابة بعدوى فيروس التهاب الكبد نوع ب (HBV).

– التهاب الكبد الوبائي نوع ج: الذي ينجم عن الإصابة بعدوى فيروس التهاب الكبد نوع ج (HCV).

– داء المتدثرات: يسمى أيضًا الكلاميديا، والذي يحدث بسبب الإصابة ببكتريا التراخوما (Chlamydia trachomatis).

– مرض السيلان: ينجم عن الإصابة بعدوى بكتيريا المكورات البنية، وتسمى أيضًا النيسرية البنية (Neisseria gonorrhoeae).

– مرض الزهري: يسمى أيضًا السفلس، وينجم عن الإصابة ببكتيريا اللولبية الشاحبة (Treponema pallidum).

– عدوى فيروس الورم الحُلَيمِي البشري (HPV): الذي يسبب مرض ثآليل الأعضاء التناسلية وسرطان عنق الرحم.

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