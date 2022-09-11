وظائف أكاديمية شاغرة لدى كليات بريدة.. 4 شروط للتقديم
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أعلنت كليات بريدة توفر وظائف أكاديمية على درجتي (أستاذ مساعد، محاضر) بكلية الهندسة وتقنية المعلومات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف الأكاديمية:
– أستاذ مساعد.
– محاضر.
التخصصات المطلوبة:
– تقنية المعلومات.
– الأمن السيبراني.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
شروط التقديم:
1- حصول المتقدم على شهادة (دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس) انتظام في التخصص المطلوب من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم.
2- ألا يقل التقدير عن جيد جداً.
3- أن يكون المتقدم لائق طبياً.
4- يراعى أن يكتب المتقدم التخصص و الدرجة العلمية في عنوان الرسالة.
موعد ورابط التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/02/15هـ الموافق 2022/09/11م، ويمكن إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): jobs@bpc.edu.sa