وظائف أكاديمية شاغرة لدى كليات بريدة.. 4 شروط للتقديم

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أعلنت كليات بريدة توفر وظائف أكاديمية على درجتي (أستاذ مساعد، محاضر) بكلية الهندسة وتقنية المعلومات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف الأكاديمية:

– أستاذ مساعد.

– محاضر.

التخصصات المطلوبة:

– تقنية المعلومات.

– الأمن السيبراني.

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

شروط التقديم:

1- حصول المتقدم على شهادة (دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس) انتظام في التخصص المطلوب من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم.

2- ألا يقل التقدير عن جيد جداً.

3- أن يكون المتقدم لائق طبياً.

4- يراعى أن يكتب المتقدم التخصص و الدرجة العلمية في عنوان الرسالة.

موعد ورابط التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/02/15هـ الموافق 2022/09/11م، ويمكن إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): jobs@bpc.edu.sa