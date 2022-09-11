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تدهور صحة «خامنئي» بسبب سرطان الرئة.. وصحيفة بريطانية: على فراش الموت
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تدهور صحة «خامنئي» بسبب سرطان الرئة.. وصحيفة بريطانية: على فراش الموت

تدهور صحة «خامنئي» بسبب سرطان الرئة.. وصحيفة بريطانية: على فراش الموت

تدهور صحة «خامنئي» بسبب سرطان الرئة.. وصحيفة بريطانية: على فراش الموت
٠٩:٢٢:٣٥ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

انتشرت أنباء عن وفاة ة المرشد الإيراني علي خامنئي، بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وإعلام المعارضة الإيرانية.

وقال البعض إن “خامنئي” مات بالفعل بعد معاناة مع سرطان الرئة، مشيرين إلى أن النظام الإيراني يجهز لما بعد “خامنئي”.

بينما ذكرت صحيفة إكسبرس البريطانية أن المرشد الإيراني لا يزال على فراش الموت بسبب مرض السرطان، وأن موته سيترك فراغًا في السلطة ويهدد بانهيار النظام.

وكان الصحفي الإيراني محمد مجيد الأحوازي، قال في تغريدة أمس (السبت): إن مصادر إيرانية تتحدث عن تدهور صحة المرشد الإيراني خامنئي منذ ليلة البارحة (مساء الجمعة)، وتؤكد أن المقربين من خامنئي خائفون جدا على وضعه الصحي هذه المرة.

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، فقد تم اتخاذ عدة خطوات من قبل المسؤولين الإيرانيين في الأشهر القليلة الماضية لمعرفة من سيكون خليفة المرشد الأعلى.

روحاني – خامنئي صورة ارشيفية
الكلمات الدلالية:
ايران خامنئي سرطان الرئة وفاة خامنئي

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