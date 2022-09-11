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المملكة تحصل على المركز الأول في الشرق الأوسط في الجودة البحرية للقرن الـ(21)
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المملكة تحصل على المركز الأول في الشرق الأوسط في الجودة البحرية للقرن الـ(21)

المملكة تحصل على المركز الأول في الشرق الأوسط في الجودة البحرية للقرن الـ(21)

المملكة تحصل على المركز الأول في الشرق الأوسط في الجودة البحرية للقرن الـ(21)
٠٩:٠٧:٤٢ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

حققت المملكة إنجازًا جديدًا ومرحلة مهمة في تطور وتقدم الأسطول البحري الذي يضم (426) سفينة تحمل العلم الوطني، بحصولها على شهادة الجودة البحرية (USCG) للقرن الحادي والعشرين.

وحصلت المملكة على شهادة الجودة، كأول دولة في الشرق الأوسط ومن بين 26 دولة فقط على مستوى العالم، وذلك لتحقيقها معايير الجودة البحرية في الموانئ الأمريكية.

وجاء ذلك بناءً على استيفاء وامتثال السفن الوطنية التي زارت الموانئ الأمريكية خلال السنوات الماضية لأعلى متطلبات واشتراطات البيئة والسلامة البحرية.

هذا بالإضافة إلى التزامها بمتطلبات الاتفاقيات الدولية واتباع أفضل الممارسات ذات العلاقة بالمحافظة على مقومات البيئة البحرية، حيث تُمنح شهادة الجودة البحرية من قبل خفر السواحل الأمريكية التي تمثل الجهة الرسمية والمسؤولة عن ضمان السلامة والإدارة البيئية في الموانئ والممرات البحرية الأمريكية.

الكلمات الدلالية:
الجودة البحرية السعودية الشرق الأوسط شهادة الجودة

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