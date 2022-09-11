صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل دعم الاستخبارات الأمريكية للجيش الأوكراني

تواصل – فريق التحرير:

تطرقت صحيفة أمريكية إلى تفاصيل دعم الاستخبارات الأمريكية للجيش الأوكراني، خاصة بعد التقدم الأخير للقوات الأوكرانية في خاركيف.

وأكدت صحفة “نيويورك تايمز” أن نظام كييف يستخدم بيانات استخباراتية أمريكية خلال التخطيط لهجماتها على القوات الروسية.

وأوضحت أن مسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى تبادلوا المعلومات الاستخباراتية بنشاط مع نظرائهم الأمريكيين، الذين قدموا لأوكرانيا المعلومات العسكرية هذا الصيف.

وتابعت الصحيفة، أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا منذ بدء العملية الروسية بمعلومات عن مراكز القيادة ومستودعات الذخيرة وغيرها من النقاط الرئيسية على طول الخطوط العسكرية الروسية.

في سياق متصل، رفض مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى التعليق على هذه المعلومات التي نشرتها الصحيفة الأمريكية، ولكن أحد المسؤولين قال إن الأمريكيين يناقشون باستمرار مع كييف سبل احتواء تقدم روسيا في شرق أوكرانيا.