الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أهم 10.. إعلان إجازة اليوم الوطني وإصابة طائرة سعودية في أجواء باكستان
ما العلاقة بين التوتر والقلق.. والإصابة بأمراض الجهاز الهضمي؟
تدهور صحة «خامنئي» بسبب سرطان الرئة.. وصحيفة بريطانية: على فراش الموت
وظائف أكاديمية شاغرة لدى كليات بريدة.. 4 شروط للتقديم
المملكة تحصل على المركز الأول في الشرق الأوسط في الجودة البحرية للقرن الـ(21)
«إنما يتقبل الله من المتقين».. يختلس مليوني دينار للاستثمار في المسابيح

الرئيسية

 /

دولي

 /

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل دعم الاستخبارات الأمريكية للجيش الأوكراني

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل دعم الاستخبارات الأمريكية للجيش الأوكراني

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل دعم الاستخبارات الأمريكية للجيش الأوكراني
٠٨:٤٢:٤٧ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تطرقت صحيفة أمريكية إلى تفاصيل دعم الاستخبارات الأمريكية للجيش الأوكراني، خاصة بعد التقدم الأخير للقوات الأوكرانية في خاركيف.

وأكدت صحفة “نيويورك تايمز” أن نظام كييف يستخدم بيانات استخباراتية أمريكية خلال التخطيط لهجماتها على القوات الروسية.

وأوضحت أن مسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى تبادلوا المعلومات الاستخباراتية بنشاط مع نظرائهم الأمريكيين، الذين قدموا لأوكرانيا المعلومات العسكرية هذا الصيف.

وتابعت الصحيفة، أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا منذ بدء العملية الروسية بمعلومات عن مراكز القيادة ومستودعات الذخيرة وغيرها من النقاط الرئيسية على طول الخطوط العسكرية الروسية.

في سياق متصل، رفض مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى التعليق على هذه المعلومات التي نشرتها الصحيفة الأمريكية، ولكن أحد المسؤولين قال إن الأمريكيين يناقشون باستمرار مع كييف سبل احتواء تقدم روسيا في شرق أوكرانيا.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الاستخبارات الأمريكية روسيا كييف

مواد ذات صلة

المزيد
اتحاد المحامين العرب: اعتداء إسرائيل على حدود مصر عدوان على الأمة العربية

اتحاد المحامين العرب: اعتداء إسرائيل على حدود مصر عدوان على الأمة العربية

١٢:٢٤ ص، الثلاثاء، ٢٣ أغسطس ٢٠١١
مسؤول سوري: لم نلتزم لعنان بسحب كامل قواتنا في 10 أبريل

مسؤول سوري: لم نلتزم لعنان بسحب كامل قواتنا في 10 أبريل

٠١:٣٨ م، الأحد، ٠٨ أبريل ٢٠١٢
كارثة في أفغانستان.. فيضانات مفاجئة تدمر 3 آلاف منزل وتقتل 35 شخصًا

كارثة في أفغانستان.. فيضانات مفاجئة تدمر 3 آلاف منزل وتقتل 35 شخصًا

٠٨:٢٨ ص، الأحد، ٣١ مارس ٢٠١٩
اليمن.. قيادي حوثي بارز ينشق عن ميليشيات الجوف

اليمن.. قيادي حوثي بارز ينشق عن ميليشيات الجوف

١٠:٢٠ ص، الأثنين، ٢٦ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *