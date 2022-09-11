وظائف إدارية وتقنية شاغرة بشركة الاتصالات «STC»
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تعلن شركة الاتصالات بالمملكة (STC) عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك وفقاً التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:
المسميات و المتطلبات الوظيفية:
1- اخصائي تصميم البنية التحتية
Infrastructure Design Specialist
2- كبير أخصائي تصميم البنية التحتية
Senior Infrastructure Design Specialist
3- أخصائي مشاريع فنية
Technical Project Specialist
طريقة التقديم:
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم ـ (اضغط هنا)