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وظائف إدارية وتقنية شاغرة بشركة الاتصالات «STC»

وظائف إدارية وتقنية شاغرة بشركة الاتصالات «STC»

وظائف إدارية وتقنية شاغرة بشركة الاتصالات «STC»
٠٨:٣٩:٤٣ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تعلن شركة الاتصالات بالمملكة (STC) عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك وفقاً التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

المسميات و المتطلبات الوظيفية:

1- اخصائي تصميم البنية التحتية
Infrastructure Design Specialist

2- كبير أخصائي تصميم البنية التحتية
Senior Infrastructure Design Specialist

3- أخصائي مشاريع فنية
Technical Project Specialist

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم ـ (اضغط هنا)

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