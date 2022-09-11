ما العلاقة بين التوتر والقلق.. والإصابة بأمراض الجهاز الهضمي؟

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نشر موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص تقريرا يربط بين التوتر والقلق والإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي.

وأوضح أن الإجهاد قد يتسبب في انخفاض تدفق الدم والأكسجين إلى المعدة، ما قد يؤدي إلى حدوث تقلصات أو حرقة في المعدة أو التهاب أو خلل في بكتيريا الأمعاء وأيضا قد يؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز الهضمي مثل:

– متلازمة القولون العصبي (IBS)

– مرض التهاب الأمعاء (IBD)

– القرحة الهضمية

– مرض الجزر المعدي المريئي (جيرد)

وهناك عدة نصائح لإدارة التوتر والقلق:

1. ممارسة الرياضة البدنية

يجب إضافة تمارين مثل المشي أو الركض في الروتين اليومي لأن ذلك يساعد على تعزيز الهضم. يجب على المرء أن يؤكد على التمارين التي تركز على الموقف والمحاذاة مثل اليوغا. قد تساعد هذه في تقليل مشاكل الجهاز الهضمي وتقليل آثار الإجهاد.

2. التأمل

التأمل يحسن صحة القناة الهضمية عن طريق تنشيط استجابة الجهاز السمبتاوي، أو «الراحة والهضم» كما أن له تأثيرا إيجابيا على صحة الأمعاء ويمكن أن يحسن امتصاص العناصر الغذائية والتمثيل الغذائي. أضافة الى أنه يخلص من أعراض القولون العصبي ويعزز حاجز الأمعاء الصحي ويقلل الالتهاب.

3. الإقلاع عن التدخين

يرتبط التدخين بالعديد من أمراض الجهاز الهضمي الشائعة، بما في ذلك الارتجاع المعدي المريئي والقرحة الهضمية والعديد من أمراض الكبد وتشمل هذه أيضًا حرقة المعدة والارتجاع المعدي المريئي. وقد يزيد التدخين من خطر الإصابة بحصوات المرارة ويزيد من فرص الإصابة بالتهاب البنكرياس وسلائل القولون ومرض كرون.

4. تناول نظام غذائي صحي متنوع

يجب على المرء أن يستهلك الأطعمة مثل الفواكه ومنتجات الألبان المزروعة والدهون الصحية واللحوم الخالية من الدهون والخضروات الليفية والخضروات المخمرة لأنها تحسن صحة الأمعاء.

كما يجب تجنب الدهون والوجبات السريعة المصنعة والمواد الغذائية غير الصحية بنظامك الغذائي.

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