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روسيا تعلن انسحابها من منطقة خاركيف الأوكرانية.. ماذا يحدث؟

روسيا تعلن انسحابها من منطقة خاركيف الأوكرانية.. ماذا يحدث؟

روسيا تعلن انسحابها من منطقة خاركيف الأوكرانية.. ماذا يحدث؟
٠٨:٣٦:٣٩ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها تسحب قواتها من منطقتين في منطقة خاركيف الأوكرانية، حيث حقق الهجوم المضاد الأوكراني تقدمًا كبيرًا في الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، إن القوات ستتم إعادة تجميعها من منطقتي بالاكليا وإيزيوم إلى منطقة دونيتسك.

وكانت إيزيوم قاعدة رئيسية للقوات الروسية في منطقة خاركيف.

وقال كوناشينكوف إن هذه الخطوة يتم اتخاذها من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس، إحدى مناطق شرق أوكرانيا، التي أعلنت روسيا سيادتها.

فيما أعلن مسؤولون أوكرانيون تحقيق مكاسب كبيرة في هجوم مضاد، ضد القوات الروسية في شمال شرق البلاد، قائلين إن القوات الأوكرانية قطعت الإمدادات الحيوية عن النقاط الساخنة على الخطوط الأمامية.

الكلمات الدلالية:
أوركانيا انسحاب خاركيف روسيا

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