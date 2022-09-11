10 لجان لخدمة المشاركين وضيوف مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم

تواصل- واس:

شكلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية في الدورة الحالية الثانية والأربعين لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره (10) لجان؛ لخدمة المتسابقين المشاركين في المسابقة والبالغ عددهم 153 متسابقاً من 111 دولةً من مختلف دول العالم؛ وذلك سعياً من الوزارة لتقديم أرقى الخدمات بأعلى المستويات.

ويعمل على هذه اللجان كوادر متخصصون يقدمون الكثير من الخدمات للمشاركين في المسابقة ويهيئون لهم سبل الراحة، لا سيما أن هذه المسابقة تحمل اسم مؤسس هذه البلاد – رحمه الله – ، إلى جانب تقديم برامج دعوية وعلمية ومسابقات ثقافية وزيارات متنوعة بمشاركة نخبة من المترجمين بلغات عالمية من أهمها الإنجليزية والفرنسية والأردو.

الجدير بالذكر أن هذه المسابقة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كل عام تحظى بحضور إعلامي متميز وإشادة واسعة من مختلف قيادات العالم الإسلامي، حيث استضافت المملكة منذ بداية انطلاق المسابقة في دوراتها السابقة (6453) متسابقاً من مختلف قارات العالم.