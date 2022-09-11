دعم تكافل للطلاب.. خطوات التسجيل وشروط الاستحقاق وموعد الصرف

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تؤكد مؤشرات عمليات البحث على موقع “جوجل” بالمملكة، اليوم الأحد، عن تزايد أعمال البحث والطلب عن أخبار حول مؤسسة تكافل الخيرية، بعدما أعلنت عن صرف إعانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1444 هـ في حسابات المدارس، والتي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين.

وتعتبر مؤسسة تكافل الخيرية واحدة من أهم المؤسسات التي تقوم بتقديم الدعم إلى الطلاب والطالبات في المملكة، حيث تعمل على توفير الدعم المادي والمعنوي للطلاب والطالبات ودعمهم للاستمرار في تحصيلهم الدراسي.

ومن خلال توفير البرامج التنموية التي تساعد الطلاب مثل برنامج الدعم المالي المبشر، وبرنامج كسوتي، بالإضافة إلى توفير مجموعة من الخدمات الرائعة للطلاب والطالبات المحتاجين وأصحاب المستوي الاجتماعي المتسوط في مختلف المراحل التعليمية وخصوصا في المدارس العامة.

وجدير بالذكر أنه تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمي في وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية وتحظى بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين، وخلال السطور القادمة نوضح لكم شروط وخطوات التسجيل في تكافل الطلاب.

شروط الحصول على تكافل المدارس:

طرحت مؤسسة تكافل، الكثير من الشروط التي لابد من توافرها للطلبة المتقدمين للحصول على دعم تكافل للطلبة، وهي كالتالي:

– أن يكون المستفيد من مؤسسة تكافل سعودي الجنسية.

– أن ينطبق على الطالب خدمة التكافل في المدرسة التابع لها، لكي يستطيع الحصول على الدعم.

– تجديد تسجيل الطالب في تكافل كل عام للحصول على دعم مؤسسة تكافل.

– يُستثنى من دعم تكافل طلاب الصف الثالث الثانوي.

– يُستثنى من دعم مؤسسة تكافل طلاب محو الأمية.

خطوات التسجيل إلكترونيا في برنامج التكافل للحصول على دعم الطلاب:

– الدخول إلى موقع مؤسسة تكافل الإلكتروني

– اختيار من الخانات تسجيل جديد، ثم تسجيل طالب جديد.

– كتابة الاسم ثم رقم الهوية الخاص.

– كتابة اسم الأب ورقم هويته.

– كتابة تاريخ ميلاد الطالب، وتحديد المدرسة التي ينتمي إليها.

– تحديد جنس الطالب.

– كتابة رقم الهاتف الجوال الخاص به.

– تحديد اسم المستخدم، ثم رقم سري لحسابه.

– وبعدها يتم تأكيد الرقم السري.

– إدخال عنوان البريد الإكلتروني الخاص بالطالب.

– الموافقة على كل الشروط والأحكام.

– ثم الضغط على رز التسجيل.

وكان الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية، قد أطلق المبادرة على مستوى المملكة، تتضمن مشاريع تدعم الطلاب والطالبات المستهدفين من المبادرة، بالتعاون بين مؤسسة تكافل ووزارة التعليم، ودعم شركة “سابك”وشركة مكتبة “جرير”.

وتهدف مبادرة تكافل، إلى تأمين 170 ألف حقيبة مدرسية متكاملة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية دعمًا وتشجيعًا لهم، وجاء نصيب إدارة التعليم بمنطقة الرياض قرابة 33 ألف حقيبة مدرسية للبنين والبنات.

مؤسسة تكافل.. مباردة العودة إلى المدراس

دشن الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي، أمين عام مؤسسة تكافل الخيرية، وحمد ناصر الوهيبي مدير عام تعليم الرياض، في مدرسة عبدالله بن الزبير الابتدائية اليوم، مبادرة العودة إلى المدارس التي أطلقتها المؤسسة بالشراكة مع شركة سابك -الشريك الاستراتيجي- لتوزيع 33 ألف حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات في تعليم الرياض بالتعاون مع

أهمية مؤسسة تكافل لدعم الطلاب

ويشار إلى أن المبادرات مؤسسة تكافل، تأتي امتدادًا للدعم المستمر من حكومة الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتوفير كل ما يحتاجه الطلاب والطالبات في تحقيق التميز والإبداع في رحلتهم التعليمية.