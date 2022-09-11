رقم حساب المواطن .. تفاصيل دفعة سبتمبر وخطوات الاستعلام عن الدعم وتقديم الاعتراض 

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، خلال الساعات الماضية، إيداع الدعم للدفعة الـ 58 في حسابات المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

وأوضح أنه يمكن تقديم اعتراض على قيمة الاستحقاق من خلال رقم الهوية الخاص بالمستفيدين.

خطوات الاستعلام عن الدعم

ويمكن بكل بساطة الاستعلام عن الدعم من خلال الخطوات التالية برقم الهوية الخاص بالمستفيد:

• قم بتسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن (هنا الرابط).

• انقر للاستعلام عن حساب المواطن.

• ثم أدخل رقم الهوية.

• اكتب الرمز المرئي.

• اضغط فوق رمز متابعة للاستعلام عن الأهلية.

• سيتم عرض جميع معلومات الدعم.

وبعد الخطوات التالية، سيتم عرض حالة الأهلية للمستفيد بالبيانات التالية: وهي “تاريخ التحقق من أهلية الحساب وكافة تفاصيل الأهلية السابقة للمستفيد”، وفي حالة إذا لم تكن مؤهلاً، فسترى عبارة “غير مؤهل” وكذلك البيانات التالية:«تاريخ دراسة الأهلية بالحساب والأسباب الخاصة برفض الأهلية”.

خطوات الاعتراض بالتفصيل

ويمكن لمستفيدي برنامج حساب المواطن، الاعتراض على قيمة الاستحقاق على الدفعة الجديدة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

• قم بتسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن (هنا الرابط).

• تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.

• كتابة كلمة المرور الخاصة بك.

• توضيح سبب الاعتراض، وما إذا كان يلزم استكمال تحديثات البيانات.

• الضغط على خانة الاعتراض على الأهلية.

• أكمل الخطوات المطلوبة، ثم الضغط على حفظ

تفاصيل الدعم للدفعة الـ 58

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً.

فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57%، مشيرا بأن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل.

وجدد تأكيداته على أهمية إفصاح المستفيدين من دعم البرنامج عن جميع أنواع الدخل، كالدخل الناتج عن الراتب الشهري شاملًا جميع البدلات بالإضافة إلى دخل التابعين والدخل الناتج من العوائد العقارية والأنشطة والتجارية وغيرها، حيث أن معايير الاستحقاق في البرنامج تعتمد على عدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع دخلهم الشهري، ويتوجب على المستفيد الرئيسي الإفصاح عن أي بيانات يطرأ عليها أي تغيير في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من حدوثها.

ودعا الهاجري المسجلين في البرنامج إلى الاستفادة من الحاسبة المتوفرة في موقع البرنامج لمعرفة قيمة الاستحقاق التقديرية، وكذلك زيارة حساباتهم في البوابة لمعرفة نتيجة أهليتهم.

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