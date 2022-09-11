«الوحدات المتنقلة» للأحوال المدنية.. كيف تصل الخدمات إلى المواطنين في منازلهم؟

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تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في «31» موقعا حول المملكة وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية،

الوحدة المتنقلة:

هي وحدة متكاملة تقوم مقام مكاتب الأحوال المدنية من حيث إنهاء إجراءات المواطنين ومسح البصمة العشرية للمواطن والتقاط صورته بالإضافة إلى أنها مرتبطة مباشرة بقاعدة البيانات في مركز المعلومات الوطني.

أهداف الوحدة:

– خدمة المواطنين ممن يتعذر حضورهم لفروع وإدارات الأحوال المدنية من ذوي الظروف الخاصة أو المرضى أو المسنين ونحوهم.

– خدمة المواطنين في أماكن تجمعاتهم كالجامعات والمدارس والمرضى في المستشفيات والوزارات والمصالح الحكومية والأهلية ونحوها.

– خدمة المواطنين في القرى والمحافظات التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

１- الوحدات بالقصيم

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم الخدمة للرجال في مركز التأهيل الشامل في بريدة، ويوم الإثنين في فرع وزارة الإسكان ببريدة، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في مكتب البريد السعودي في بريدة، ويوم الأربعاء في مستشفى الصحة النفسية ببريدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

２- الوحدات المتنقلة في مكة المكرمة

وفي منطقة مكة المكرمة تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا, ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل منهما.

٣ – الوحدات بالجوف

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف يوم الاثنين خدماتها للرجال في متوسطة صلاح الدين بمدينة سكاكا، وللنساء في المتوسطة الثامنة والثانوية العاشرة للبنات بمدينة سكاكا لمدة يومين لكل منهما.

４- الوحدات المتنقلة في تبوك

وتواصل الوحدة المتنقلة بمنطقة تبوك تقديم خدماتها للرجال والنساء في متنزه الأمير فهد بن سلطان لمدة أسبوع.

５- الوحدات المتنقلة في حائل

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال وللنساء في محافظة الشملي بمنطقة حائل لمدة أسبوع، وفي محافظة بدر الجنوب بمنطقة نجران لمدة أسبوع للرجال ويومين للنساء، وفي مركز الحبيل بمنطقة عسير لمدة يومين، وللرجال في متوسطة الموسى بمنطقة الباحة لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

كما توفر للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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