شاهد.. محاولة اغتيال الملك تشارلز برصاصتين في أستراليا قبل 28 عامًا

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم يوثق لحظة محاولة اغتيال فاشلة للملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا الحالي، عندما كان أميرًا خلال تواجده في أستراليا.

وحدثت المحاولة الفاشلة عام 1994، حيث ظهر الملك تشارلز على منصة بينما حاول أحد الأشخاص اغتياله بإطلاق أعيرة نارية في الهواء ثم الاندفاع نحوه لكن الحرس سيطر عليه.

وأظهر الفيديو أن رجلًا أطلق رصاصتين فارغتين في الهواء وانطلق مسرعاً نحوه قبل أن يتصدى له رجال الأمن، بينما ظهر الملك تشارلز واقفًا في مكانه دون أن يظهر عليه أي توتر أو خوف.