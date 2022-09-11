فيديو.. تمساح يلتهم ذراع رجل أمريكي أمام عينيه في مشهد مأساوي

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تعرض رجل لهجوم شرس من قبل أحد التماسيح أثناء تواجده على بحيرة مليئة بالتماسيح في مدينة ميكا بولاية فلوريدا الأمريكية.

ونشرت وسائل إعلام ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحادث المرعب، والذي فقد فيه الرجل ويدعى “إيريك ميردا”، ذراعه جراء ذلك الحادث.

وفي الآونة الأخيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تعرضت امرأة أخرى تبلغ من العمر 77 عامًا لهجوم تمساح بالقرب في ليكوود.

وفي يوليو، قتل اثنان من التماسيح امرأة في بركة بالقرب من منزلها في مقاطعة ساراسوتا.